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У Харкові злодії винесли з квартири коштовності майже на 5 млн гривень

6 січня 2024 13:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Пограбування у Харкові – злодії внесли коштовностей на 5 млн гривень
Пограбування квартири. Фото: Pexels.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Харкові двоє чоловіків пограбували квартиру та винесли коштовностей майже на п'ять мільйонів гривень, втім, невдовзі їх затримали. Суд вирішив утримувати під вартою обох підозрюваних, надавши їм можливість внести заставу у розмірі 908 400 гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Згідно з наданою інформацією слідства, двоє чоловіків, 43 та 25 років, спланували крадіжку з квартири на вулиці Академіка Барабашова. 4 січня 2024 року вони прибули на вказану адресу.

У повідомленні зазначається, що 25-річний чоловік залишився в машині спостерігати за ситуацією, тоді як його 43-річний спільник проник у квартиру.

Використовуючи спеціальні інструменти, він відкрив вхідні двері та вкрав золоті вироби та гроші в українській та іноземній валютах, на загальну суму майже у п'ять мільйонів гривень.

Незабаром зловмисників було затримано, а слідчий суду Київського району міста Харкова вирішив утримувати під вартою обох підозрюваних, надавши їм можливість внести заставу у розмірі 908400 гривень.

Пограбування у Харкові
Пограбування у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура
Пограбування у Харкові
Повідомлення про пограбування у Харкові. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який скоїв квартирну крадіжку . Його було затримано відразу після скоєння злочину.

Крім того, у Києві група зловмисників розкрадала квартири мешканців столиці. Відомо про щонайменше шість випадків.

 

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