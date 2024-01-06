Пограбування у Харкові – злодії внесли коштовностей на 5 млн гривень

Пограбування квартири. Фото: Pexels.com

У Харкові двоє чоловіків пограбували квартиру та винесли коштовностей майже на п'ять мільйонів гривень, втім, невдовзі їх затримали. Суд вирішив утримувати під вартою обох підозрюваних, надавши їм можливість внести заставу у розмірі 908 400 гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Згідно з наданою інформацією слідства, двоє чоловіків, 43 та 25 років, спланували крадіжку з квартири на вулиці Академіка Барабашова. 4 січня 2024 року вони прибули на вказану адресу.

У повідомленні зазначається, що 25-річний чоловік залишився в машині спостерігати за ситуацією, тоді як його 43-річний спільник проник у квартиру.

Використовуючи спеціальні інструменти, він відкрив вхідні двері та вкрав золоті вироби та гроші в українській та іноземній валютах, на загальну суму майже у п'ять мільйонів гривень.

Незабаром зловмисників було затримано, а слідчий суду Київського району міста Харкова вирішив утримувати під вартою обох підозрюваних, надавши їм можливість внести заставу у розмірі 908400 гривень.

Пограбування у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура

Повідомлення про пограбування у Харкові. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який скоїв квартирну крадіжку . Його було затримано відразу після скоєння злочину.

Крім того, у Києві група зловмисників розкрадала квартири мешканців столиці. Відомо про щонайменше шість випадків.