Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харькове изменили движение некоторых трамваев — в чем причина arrow

В Харькове изменили движение некоторых трамваев — в чем причина

3 января 2024 10:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Харькове изменили движение некоторых трамваев — в чем причина
Трамвай №27 в Харькове. Фото: Харьковский городской совет
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В среду, 3 января, в Харькове изменили движение некоторых трамваев, которые курсировали по улице Академика Павлова — от улицы Героев Труда к переулку Салтовскому. На данном участке дороги идут ремонтные работы.

Об этом сообщают в Харьковском городском совете.

Читайте также:

Как будут курсировать трамваи в Харькове

Как известно, на улице Академика Павлова запретили проезд трамваев №16, 16-А и №27. Ремонтные работы продлятся до 15:00.

В это время транспорт будет курсировать следующим образом:

Трамваи №16, 16-А:

  • разворотный круг "Салтовское" — проспект Тракторостроителей — улица Героев Труда — улица Шевченко — разворотный круг "Журавловский гидропарк".

Трамваи №27:

  • разворотный круг "Новожаново" — улица Москалевская — Гольдберговская — улица Молочная — площадь Защитников Украины — проспект Героев Харькова — улица Академика Павлова — въезд Семиградский — улица Виринская — улица Моисеевская — улица Шевченко — разворотный круг "Журавли" улица Героев Труда — проспект Тракторостроителей — разворотный круг "Салтовское".

Напомним, недавно в Киеве на левом берегу запустили новые трамваи отечественного производства "Татра-Юг". Они будут курсировать по маршруту №8 "Станция метро "Лесная" — станция метро "Позняки".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

Актуальное по теме