В Харькове изменили движение некоторых трамваев — в чем причина

Трамвай №27 в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

В среду, 3 января, в Харькове изменили движение некоторых трамваев, которые курсировали по улице Академика Павлова — от улицы Героев Труда к переулку Салтовскому. На данном участке дороги идут ремонтные работы.

Об этом сообщают в Харьковском городском совете.

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Как известно, на улице Академика Павлова запретили проезд трамваев №16, 16-А и №27. Ремонтные работы продлятся до 15:00.

В это время транспорт будет курсировать следующим образом:

Трамваи №16, 16-А:

разворотный круг "Салтовское" — проспект Тракторостроителей — улица Героев Труда — улица Шевченко — разворотный круг "Журавловский гидропарк".

Трамваи №27:

разворотный круг "Новожаново" — улица Москалевская — Гольдберговская — улица Молочная — площадь Защитников Украины — проспект Героев Харькова — улица Академика Павлова — въезд Семиградский — улица Виринская — улица Моисеевская — улица Шевченко — разворотный круг "Журавли" улица Героев Труда — проспект Тракторостроителей — разворотный круг "Салтовское".

Напомним, недавно в Киеве на левом берегу запустили новые трамваи отечественного производства "Татра-Юг". Они будут курсировать по маршруту №8 "Станция метро "Лесная" — станция метро "Позняки".