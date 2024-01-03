У Харкові змінили рух деяких трамваїв — у чому причина
3 січня 2024 10:41
Трамвай №27 у Харкові. Фото: Харківська міська рада
У середу, 3 січня, у Харкові змінили рух деяких трамваїв, що курсували вулицею Академіка Павлова — від вулиці Героїв Праці до провулка Салтівського. На цій ділянці дороги відбуваються ремонтні роботи.
Про це повідомляють у Харківській міській раді.
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Як відомо, на вулиці Академіка Павлова заборонили проїзд трамваїв №16, 16-А та №27. Ремонтні роботи триватимуть до 15:00.
У цей час транспорт курсуватиме так:
Трамваї №16, 16-А:
- розворотне коло "Салтівське" — проспект Тракторобудівників — вулиця Героїв Праці — вулиця Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк".
Трамваї №27:
- розворотне коло "Новожанове" — вулиця Москалівська — Гольдбергівська — вулиця Молочна — майдан Захисників України — проспект Героїв Харкова — вулиця Академіка Павлова — в'їзд Семиградський — вулиця Віринська — вулиця Мойсеївська — вулиця Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк" — вулиця Шевченка — вулиця Героїв Праці — проспект Тракторобудівників — розворотне коло "Салтівське".
Нагадаємо, нещодавно у Києві на лівому березі запустили нові трамваї вітчизняного виробництва "Татра-Юг". Курсуватимуть вони маршрутом №8 "Станція метро "Лісова" — станція метро "Позняки".
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