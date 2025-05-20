Погода в Харькове 21 мая - ожидается небольшой дождь, но будет жарко

В Харькове значительно потеплеет — прогноз погоды на завтра
В Харькове и области в среду, 21 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня температура воздуха составит +17...+22 °С.
Об этом сообщает Харьковский РЦГМ в Telegram.
Прогноз погоды на Харьковщине на 21 мая
Завтра будет облачно с прояснениями, в Харьковской области прогнозируют небольшой кратковременный дождь и утром слабый туман. А днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, местами с грозой.
Ветер западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:
- ночью +6...+11 °С;
- днем +17...+22 °С.
В Харькове в среду пройдет небольшой кратковременный дождь, утром также ожидается слабый туман. Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха будет колебаться в пределах:
- ночью +8...+10 °С;
- днем +19...+21 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила о теплой погоде во всех областях завтра.
А в Киеве в среду столбики термометров покажут до +24 °C.
Читайте Новини.LIVE!