Погода в Харькове 21 мая - ожидается небольшой дождь, но будет жарко

Люди в парке. Фото: Ґвара Медіа

В Харькове и области в среду, 21 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. В течение дня температура воздуха составит +17...+22 °С.

Об этом сообщает Харьковский РЦГМ в Telegram.

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Прогноз погоды на Харьковщине на 21 мая

Завтра будет облачно с прояснениями, в Харьковской области прогнозируют небольшой кратковременный дождь и утром слабый туман. А днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь, местами с грозой.

Ветер западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:

ночью +6...+11 °С;

днем +17...+22 °С.

В Харькове в среду пройдет небольшой кратковременный дождь, утром также ожидается слабый туман. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха будет колебаться в пределах:

ночью +8...+10 °С;

днем +19...+21 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила о теплой погоде во всех областях завтра.

А в Киеве в среду столбики термометров покажут до +24 °C.