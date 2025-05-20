Погода у Харкові 21 травня - очікується невеликий дощ, але буде спекотно

У Харкові значно потеплішає — прогноз погоди на завтра
У Харкові та області у середу, 21 травня, очікується хмарна погода з проясненнями. Протягом дня температура повітря становитиме +17...+22 °С.
Про це повідомляє Харківський РЦГМ у Telegram.
Прогноз погоди на Харківщині на 21 травня
Завтра буде хмарно з проясненнями, в Харківській області прогнозують невеликий короткочасний дощ та вранці слабкий туман. А вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, подекуди з грозою.
Вітер західного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме:
- вночі +6...+11 °С;
- вдень +17...+22 °С.
У Харкові у середу пройде невеликий короткочасний дощ, вранці також очікується слабкий туман. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура повітря буде коливатися в межах:
- вночі +8...+10 °С;
- вдень +19...+21 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила про теплу погоду в усіх областях завтра.
А в Києві у середу стовпчики термометрів покажуть до +24 °C.
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