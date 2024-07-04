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В Харькове нашли тело журналиста, ранее считавшегося пропавшим без вести

4 июля 2024 02:58
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Харькове нашли тело журналиста, ранее считавшегося пропавшим без вести
Украинский журналист и волонтер Александр Лапшин. Фото: Facebook/Александр Лапшин
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Украинского журналиста и волонтера Александра Лапшина, который вышел из дома 29 мая этого года и не вернулся, нашли мертвым в отдаленном районе Харькова 29 июня. По предварительной информации, мужчина совершил самоубийство.

Информацию о смерти Александра Лапшина в комментарии "Суспільному" подтвердил глава следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

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Родные Александра обратились к правоохранителям 30 мая. С этого момента начались поиски мужчины.

"29 июня к нам поступила информация от прохожего, который обнаружил тело на веревке с признаками суицида в районе Сортировки. Конечно, нам предстояло установить личность погибшего, потому что этот мужчина там находился долгое время и визуально подтвердить, кто этот человек было невозможно. В кармане была записка, но из-за жары ее невозможно было прочесть. Вероятно, это была предсмертная записка", — сказал Болвинов.

В полиции говорят, что точная причина смерти будет известна после судебно-медицинской экспертизы. Однако велика вероятность, что Лапшин действительно покончил с собой.

Известно, что весной 2022 Александр Лапшин около месяца работал фиксером международного агентства Reuters, написал несколько публикаций для "Украинской правды".

Напомним, в России суд признал журналиста Александра Невзорова и его супругу "экстремистским объединением". Их имущество будет изъято в пользу государства.

Также мы писали, что 2 июля в Киеве умер казахский журналист-оппозиционер Айдос Садыков, на которого ранее было совершено покушение. Он пробыл в реанимации 13 дней.

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