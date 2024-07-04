Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові знайшли тіло журналіста, який раніше вважався зниклим безвісти arrow

У Харкові знайшли тіло журналіста, який раніше вважався зниклим безвісти

4 липня 2024 02:58
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Харкові знайшли тіло журналіста, який раніше вважався зниклим безвісти
Український журналіст і волонтер Олександр Лапшин. Фото: Facebook/Олександр Лапшин
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Українського журналіста і волонтера Олександра Лапшина, який пішов з дому 29 травня цього року і не повернувся, знайшли мертвим у віддаленому районі Харкова 29 червня. За попередньою інформацією, чоловік скоїв самогубство. 

Інформацію про смерть Олександра Лапшина у коментарі "Суспільному" підтвердив керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Читайте також:

Журналіст залишив передсмертну записку 

Рідні Олександра звернулися до правоохоронців 30 травня. Відтоді почалися пошуки чоловіка. 

"29 червня до нас надійшла інформація від перехожого, який виявив тіло на мотузці з ознаками суїциду в районі Сортировки. Звісно, ми мали встановити особу загиблого, бо цей чоловік там перебував довгий час і візуально підтвердити, хто ця людина неможливо. В кишені була записка, але через спеку її неможливо було прочитати. Ймовірно, це була передсмертна записка", — сказав Болвінов.

У поліції кажуть, що точна причина смерті буде відома після судово-медичної експертизи. Однак велика ймовірність, що Лапшин дійсно наклав на себе руки. 

Відомо, що весною 2022 року Олександр Лапшин близько місяця працював фіксером міжнародної агенції Reuters, написав кілька публікацій для "Української правди".

Нагадаємо, у Росії суд визнав журналіста Олександра Невзорова та його дружину "екстремістським об’єднанням". Їх майно вилучать на користь держави.

Також ми писали, що 2 липня у Києві помер казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков, на якого здійснили замах. Він пробув у реанімації 13 днів.

журналісти Харків розслідування самогубство Нацполіція загибель

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть