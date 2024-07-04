У Харкові знайшли тіло журналіста, який раніше вважався зниклим безвісти

Український журналіст і волонтер Олександр Лапшин. Фото: Facebook/Олександр Лапшин

Українського журналіста і волонтера Олександра Лапшина, який пішов з дому 29 травня цього року і не повернувся, знайшли мертвим у віддаленому районі Харкова 29 червня. За попередньою інформацією, чоловік скоїв самогубство.

Інформацію про смерть Олександра Лапшина у коментарі "Суспільному" підтвердив керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

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Рідні Олександра звернулися до правоохоронців 30 травня. Відтоді почалися пошуки чоловіка.

"29 червня до нас надійшла інформація від перехожого, який виявив тіло на мотузці з ознаками суїциду в районі Сортировки. Звісно, ми мали встановити особу загиблого, бо цей чоловік там перебував довгий час і візуально підтвердити, хто ця людина неможливо. В кишені була записка, але через спеку її неможливо було прочитати. Ймовірно, це була передсмертна записка", — сказав Болвінов.

У поліції кажуть, що точна причина смерті буде відома після судово-медичної експертизи. Однак велика ймовірність, що Лапшин дійсно наклав на себе руки.

Відомо, що весною 2022 року Олександр Лапшин близько місяця працював фіксером міжнародної агенції Reuters, написав кілька публікацій для "Української правди".

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