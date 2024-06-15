В Харькове с 29 мая ищут пропавшего журналиста

Журналист Александр Лапшин. Фото: соцсети

В Харькове пропал журналист-фрилансер Александр Лапшин. Известно, что в последний раз его видели 29 мая.

Об этом сообщила пресс-служба харьковского Центра журналистской солидарности в Facebook.

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"Пропал фотограф Александр Лапшин. Прошло две недели со дня, когда его видели в последний раз. Он фотограф и автор", — говорится в сообщении.

Известно, что 43-летний медийщик начал свою журналистскую карьеру с началом полномасштабного вторжения России. По словам сокоординатора Центра Анны Черненко, он был фиксером, корреспондентом-фрилансером и сотрудничал с зарубежными и украинскими медиа.

Скриншот розыска МВД

"Мы познакомились в первые дни полномасштабного вторжения, Александр просто начал снимать, чтобы показывать правду. У него прекрасный английский, поэтому помогал со съемками другим, переводил", — вспомнила она.

Черненко рассказала, что мужчина всегда поддерживал в очень важных мелочках, в частности, в марте 2022 года он открывал офис и поил кофе людей и раздавал интернет. А когда не курсировал общественный транспорт и такси, он мог просто прибежать на место "прилета" для съемки.

Александр Лапшин. Фото: соцсети

В последний раз Лапшина видели 29 мая этого года, он пропал из квартиры в Харькове. В то же время личные вещи — телефон, документы, деньги и фотоаппарат, с которым он почти не расставался, остались на месте.

Скриншот поста Центра

Напомним, в Германии длились интенсивные поиски девятилетней украинки, которая пропала по дороге в школу.

Позже тело Валерии обнаружили правоохранители в лесу недалеко от Дебельна в Саксонии.