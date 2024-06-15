Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові зник журналіст Олександр Лапшин — що відомо про медійника arrow

У Харкові зник журналіст Олександр Лапшин — що відомо про медійника

15 червня 2024 17:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Харкові з 29 травня шукають журналіста, який зник
Журналіст Олександр Лапшин. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові зник журналіст-фрілансер Олександр Лапшин. Відомо, що востаннє його бачили 29 травня.

Про це повідомила пресслужба харківського Центру журналістської солідарності у Facebook.

Читайте також:

Зник журналіст у Харкові

"Зник фотограф Олександр Лапшин. Минуло два тижні з дня, коли його бачили востаннє. Він фотограф і автор", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що 43-річний медійник розпочав свою журналістську кар'єру з початком повномасштабного вторгнення Росії. За словами співкоординаторки Центру Ганни Черненко, він був фіксером, кореспондентом-фрілансером та співпрацював з закордонними й українськими медіа.

null
Скриншот розшуку МВС

"Ми познайомилися в перші дні повномасштабного вторгнення, Олександр просто почав знімати, щоб показувати правду. У нього прекрасна англійська, тому допомагав зі зйомками іншим, перекладав", — пригадала вона.

Черненко розповіла, що чоловік завжди підтримував у дуже важливих дрібничках, зокрема, у березні 2022 року він відкривав офіс і напував кавою людей та роздавав інтернет. А коли не курсував громадський транспорт і таксі, він міг просто прибігти на місце "прильоту" для зйомки.

У Харкові зник Олександр Лапшин 29 травня
Олександр Лапшин. Фото: соцмережі

Востаннє Лапшина бачили 29 травня цього року, він зник з квартири у Харкові. Водночас особисті речі — телефон, документи, гроші та фотоапарат, з яким він майже не розлучався, залишилися на місці.

null
Скриншот допису Центру

Нагадаємо, у Німеччині тривали інтенсивні пошуки дев'ятирічної українки, яка зникла дорогою до школи.

Пізніше тіло Валерії виявили правоохоронці у лісі неподалік Дебельна у Саксонії.

Харків
українці
зникнення
журналісти
ЗМІ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

14 червня 2024

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування