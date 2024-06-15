У Харкові з 29 травня шукають журналіста, який зник

Журналіст Олександр Лапшин. Фото: соцмережі

У Харкові зник журналіст-фрілансер Олександр Лапшин. Відомо, що востаннє його бачили 29 травня.

Про це повідомила пресслужба харківського Центру журналістської солідарності у Facebook.

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Зник журналіст у Харкові

"Зник фотограф Олександр Лапшин. Минуло два тижні з дня, коли його бачили востаннє. Він фотограф і автор", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що 43-річний медійник розпочав свою журналістську кар'єру з початком повномасштабного вторгнення Росії. За словами співкоординаторки Центру Ганни Черненко, він був фіксером, кореспондентом-фрілансером та співпрацював з закордонними й українськими медіа.

Скриншот розшуку МВС

"Ми познайомилися в перші дні повномасштабного вторгнення, Олександр просто почав знімати, щоб показувати правду. У нього прекрасна англійська, тому допомагав зі зйомками іншим, перекладав", — пригадала вона.

Черненко розповіла, що чоловік завжди підтримував у дуже важливих дрібничках, зокрема, у березні 2022 року він відкривав офіс і напував кавою людей та роздавав інтернет. А коли не курсував громадський транспорт і таксі, він міг просто прибігти на місце "прильоту" для зйомки.

Олександр Лапшин. Фото: соцмережі

Востаннє Лапшина бачили 29 травня цього року, він зник з квартири у Харкові. Водночас особисті речі — телефон, документи, гроші та фотоапарат, з яким він майже не розлучався, залишилися на місці.

Скриншот допису Центру

Нагадаємо, у Німеччині тривали інтенсивні пошуки дев'ятирічної українки, яка зникла дорогою до школи.

Пізніше тіло Валерії виявили правоохоронці у лісі неподалік Дебельна у Саксонії.