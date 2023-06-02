В Харькове снова открыл свои двери для посетителей ФельдьманЭкопарк

Женщина общается с животными в Фельдьман-Экопарк. Фото: Новини.LIVE

Впервые за время Великой войны в Фельдман Экопарк снова гуляют люди. После многих месяцев обстрелов здесь была уничтожена почти вся инфраструктура, погибли сотни животных. Казалось бы, жизнь там больше не будет, но основатели парка смогли восстановить уцелевшее и уже имеют планы строительства нового. О том, что пришлось пережить ФельдманЭкопарк за этот год и как он будет работать - читайте в материале Новости.LIVE.

Читайте также:

Животные возвращаются домой

В мирное время в экопарке проживало до 5000 разных животных. Когда началась крупномасштабная война сотрудники заведения и волонтеры эвакуировали подопечных в другие зоопарк. К сожалению, не всех удалось спасти — потеряно 300 животных. Еще шесть человек погибли при вывозе животных.

"Мы потеряли людей, наших коллег. Они отдали свою жизнь за подопечных, но мы их больше не увидим. Это хуже всего, что могло произойти во время эвакуации", — говорит директор Фельдьман Экопарка Виталий Ильченко, когда вспоминает о прошлогодней весне.

Сегодня эвакуированные животные начинают понемногу возвращаться домой. В частности, сейчас уже привезли в сотню четырехлапых – это пони, альпаки, козы и разнообразные птицы.

"Мы не останавливаемся и надеемся на скорейшее возвращение, оставшихся животных. Они размножаются, поэтому еще пополним нашу коллекцию", — говорит Ильченко.

Животные в Фельдьман Экопарк. Фото: Новини.LIVE

Подготовка к открытию

Для того чтобы экопарк смог принимать гостей, в первую очередь нужно было его разминировать. Эта работа не из легких, учитывая, что территория парка обширна и просто усыпана взрывоопасными предметами. Одной из наиболее перспективных для открытия оказалась "Долина альпак". В течение нескольких месяцев саперы по несколько раз проверили каждый метр земли, а сотрудники экопарка приводили его в порядок.

"Готовиться начали 4-5 месяца назад и начали с разминирования. Территория маленькая, а извлекли огромное количество неразорвавшихся снарядов и мин", — рассказывает основатель экопарка Александр Фельдман.

Находящиеся при разминировании ФельдьманЭкопарк остатки снарядов. Фото: Новини.LIVE

Работа экопарка

Сейчас в зоопарк пускают до 50 посетителей одновременно, а при воздушной тревоге их отправляют в приют — такие меры безопасности. Также запрещено заходить на территорию, которая все еще усыпана снарядами — за этим следит охрана парка.

"Мы делаем все по закону как любая другая организация — мы построили одно убежище, строится второе, надо будет сделаем еще третье. Дежурит скорая, есть бригада врачей", — рассказывает о мерах безопасности Александр Фельдман.

Владельцы экопарка делают все возможное, чтобы их детище продолжало доставлять радость людям, даже в такие трудные времена. Харьковчане же радуются открытию излюбленного места отдыха. А чтобы им было легче добираться до парка – скоро запустят бесплатные автобусы.

Женщина общается с животными в Фельдьман-Экопарк. Фото: Новини.LIVE

Сейчас идет работа не только по восстановлению уцелевшего, но даже над строительством совершенно нового. В будущем экопарк будет выглядеть совсем по-другому и будет строиться по европейским стандартам. Это будет уже не привычный нам зоопарк, где животные сидят в клетках, а парк, где они живут почти на свободе.