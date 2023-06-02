У Харкові знов відкрив свої двері для відвідувачів ФельдьманЕкопарк

Жінка спілкується з тваринами у ФельдьманЕкопарк. Фото: Новини.LIVE

Вперше за час великої війни у ФельдманЕкопарк знову гуляють люди. Після багатьох місяців обстрілів тут була знищена майже усі інфраструктура, загинуло сотні тварин. Здавалось би життя там більше не буде, але засновники парку змогли відновити вціліле та вже мають плани будування нового. Про те що довелось пережити ФельдманЕкопарк за цей рік та як він працюватиме – читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Тварини повертаються додому

В мирний час у екопарку мешкало до 5000 різних тварин. Коли ж розпочалась великомасштабна війна спіробітники закладу та волонтери евакуйовували підопічних до інших зоопарків. На жаль, не всіх вдалося врятувати — втрачено 3 сотні тварин. Ще шестеро людей загинули під час вивезення тварин.

"Ми втратили людей, наших колег. Вони віддали своє життя за підопічних, але ми їх більше не побачимо. Це найгірше, що могло статися під час евакуації", — каже директор ФельдьманЕкопарку Віталій Ільченко, коли згадує про минулорічну весну.

Сьогодні евакуйовані тварини починають потроху повертатися додому. Зокрема зараз вже привезли до сотні чотирилапих – це поні, альпаки, кози та різноманітні птахи.

"Ми не зупиняємоя та сподіваємося на найшвидше повернення, тих тварин які залишились. Вони розмножуються, тож ще поповнимо нашу колекцію", — каже Ільченко.

Тварини у ФельдьманЕкопарк. Фото: Новини.LIVE

Підготовка до відкриття

Для того аби екопарк зміг приймати гостей, першечергово потрібно було його розмінувати. Ця робота не з легких, враховуючи, що територія парку велика і просто всипана вибухонебезпечними предметами. Однією з найбільш перспективних для відкриття виявилас "Долина альпак". Протягом кількох місяців сапери по декілька разів перевірили кожен метр землі, а співробітники екопарку приводили його до ладу.

"Готуватися почали 4-5 місяці тому і почали з розмінування. Територія маленька, а витягли величезну кількість снарядів і мін, що не розірвалися", — розповідає засновник екопарку Олександр Фельдман.

Залишки снарядів які знайшли при розмінуванні ФельдьманЕкопарк. Фото: Новини.LIVE

Робота екопарку

Зараз до зоопарку пускають до 50 відвідувачів одночасно, а при повітряній тривозі їх відправляють у притулок - такі заходи безпеки. Також заборонено заходити на територію, яка досі усипана снарядами – за цим слідкує охорона парку.

"Ми робимо все за законом як будь-яка інша організація – ми збудували один притулок, будується другий, треба буде зробимо ще третій. Чергує швидка, є бригада лікарів", — розповідає про заходи безпеки Олександр Фельдман.

Власники екопарку роблять усе можливе аби їх дітище продовживало приносити радість людям, навіть в такі важкі часи. Харків’яни ж радіють відкриттю улюбленного місця відпочинку. А аби їм було легше добиратися до парку – невдовзі запустять безкоштовні автобуси.

Жінка спілкується з тваринами у ФельдьманЕкопарк. Фото: Новини.LIVE

Зараз йде робота не тільки по відновленню того що вціліло, а навіть над будуванням абсолютно нового. У майбутньому екопарк виглядатиме зовсім інакше і будуватиметься за європейськими стандартами. Це буде вже не звичний нам зоопарк, де тварини сидять у клітках, а парк, де вони мешкають майже на волі.