График отключения света в Харькове 5 декабря

В Харькове снова будут отключения света — графики на 5 декабря
В четверг, 5 декабря, в Харькове продолжат действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Ограничения будут применяться с 06:00 до 22:00.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.
Отключение света в Харькове 5 декабря
Энергетики отмечают, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.
Для бытовых потребителей графики будут действовать:
- 06:00 — 07:00 — одна очередь отключений
- 07:00 — 20:00 — две очереди отключений
- 20:00 — 22:00 — одна очередь отключений
Для бизнеса графики являются более жесткими — свет будут отключать с 05:00 – 23:00.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — говорится в сообщении Укрэнерго.
Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в Украине сохраняется дефицит электроэнергии из-за российских ударов, поэтому отключения будут продолжаться всю зиму.
Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что пока невозможно спрогнозировать, когда ситуация со светом стабилизируется.
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