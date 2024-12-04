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В Харькове снова будут отключения света — графики на 5 декабря

4 декабря 2024 23:51
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
График отключения света в Харькове 5 декабря
Аварийные работы в электросети. Фото: ДТЕК
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В четверг, 5 декабря, в Харькове продолжат действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Ограничения будут применяться с 06:00 до 22:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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Отключение света в Харькове 5 декабря

Энергетики отмечают, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября.

Для бытовых потребителей графики будут действовать:

  • 06:00 — 07:00 — одна очередь отключений
  • 07:00 — 20:00 — две очереди отключений
  • 20:00 — 22:00 — одна очередь отключений

Для бизнеса графики являются более жесткими — свет будут отключать с 05:00 – 23:00.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — говорится в сообщении Укрэнерго.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в Украине сохраняется дефицит электроэнергии из-за российских ударов, поэтому отключения будут продолжаться всю зиму.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что пока невозможно спрогнозировать, когда ситуация со светом стабилизируется.

Харьков электроэнергия Укрэнерго отключения света свет графики отключений света

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