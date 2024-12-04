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У Харкові знову будуть відключення світла — графіки на 5 грудня

4 грудня 2024 23:51
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Графік відключення світла у Харкові 5 грудня
Аварійні роботи в електромережі. Фото: ДТЕК
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У четвер, 5 грудня, у Харкові продовжать діяти стабілізаційні відключення електроенергії. Обмеження діятимуть з 06:00 до 22:00.

Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.

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Енергетики зазначають, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Для побутових споживачів графіки діятимуть:

  • 06:00 – 07:00 — одна черга відключень
  • 07:00 – 20:00 — дві черги відключень
  • 20:00 – 22:00 — одна черга відключень 

Для бізнесу графіки будуть жорсткішими — відключатимуть світло з 05:00 – 23:00.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — йдеться у повідомленні Укренерго.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що в Україні зберігається дефіцит електроенергії через російські удари, тому відключення триватимуть всю зиму.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі неможливо спрогнозувати, коли ситуація зі світлом стабілізується.

Харків електроенергія Укренерго відключення світла світло графіки відключень світла

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