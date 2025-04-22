В Харькове взрывы - что известно

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

Во вторник днем, 22 апреля, в Харькове прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах ВСУ сообщали о движении вражеских дронов.

О взрывах сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Взрывы в Харькове 22 апреля — что известно

Днем 22 апреля в Харькове прогремели мощные взрывы. Как сообщил мэр, российские оккупанты атаковали город ударными беспилотниками.

В 12:56 Терехов сообщил, что в Харькове зафиксирован прилет вражеского Шахеда. Он отметил, что еще группа БпЛА идет на город.

Впоследствии россияне нанесли еще ряд ударов по Харькову. В частности, зафиксированы прилеты в Шевченковском районе.

"Очередной удар по городу. Еще один прилет по Харькову. Массированная атака вражеских беспилотников продолжается. Будьте осторожны", — сообщил мэр во время атаки.

Впоследствии он добавил, что известно об одном пострадавшем и сообщил о еще ряде ударов по Харькову.

"Есть информация о двух раненых. По предварительным подсчетам по городу было нанесено 12 ударов. На местах некоторых прилетов пожары. Атака продолжается. Уже трое раненых. Под ударами оказались четыре района Харькова. Информация о последствиях уточняется", — написал Терехов.

Скриншот сообщений мэра Харькова/Telegram

Напомним, что 22 апреля российские захватчики нанесли удар по многоэтажке в Запорожье.

Кроме того, в ночь на 22 апреля российские захватчики ударили беспилотниками по Одессе.