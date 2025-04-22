У Харкові вибухи — що відомо

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

У вівторок вдень, 22 квітня, у Харкові пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ворожих дронів.

Про вибухи повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Вибухи у Харкові 22 квітня — що відомо

Вдень 22 квітня у Харкові пролунали потужні вибухи. Як повідомив мер, російські окупанти атакували місто ударними безпілотниками.

О 12:56 Терехов повідомив, що у Харкові зафіксовано приліт ворожого Шахеду. Він зазначив, що ще група БпЛА йде на місто.

Згодом росіяни завдали ще низки ударів по Харкову. Зокрема, зафіксовано прильоти у Шевченківському районі.

"Черговий удар по місту. Ще один приліт по Харкову. Масована атака ворожих безпілотників триває. Будьте обережні", — повідомив мер під час атаки.

Згодом він додав, що відомо про одного постраждалого та повідомив про ще низку ударів по Харкову.

"Є інформація про двох поранених. За попередніми підрахунками по місту було завдано 12 ударів. На місцях деяких прильотів пожежі. Атака триває. Вже троє поранених. Під ударами опинилися чотири райони Харкова. Інформація щодо наслідків уточнюється", — написав Терехов.

Скриншот повідомлень мера Харкова/Telegram

Нагадаємо, що 22 квітня російські загарбники завдали удару по багатоповерхівці у Запоріжжі.

Крім того, у ніч на 22 квітня російські загарбники вдарили безпілотниками по Одесі.