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В Харькове выросло количество пострадавших

8 мая 2024 14:43
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове выросло количество пострадавших
Скорая помощь на месте атаки. Иллюстративное фото: Общественное Харьков
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Российские захватчики в среду, 8 мая, совершили обстрел Харькова. Число пострадавших в результате взрыва возросло до 5 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По предварительной информации, пострадали мужчина 55 лет и женщина 80 лет.

В Харькове выросло количество пострадавших - фото 1
Скриншот сообщения Олега Синегубова

Попадание зафиксировано по открытой местности на территории образовательного учреждения.

Есть данные о трех пострадавших детях — мальчиках 13, 14 и 15 лет.

Ребята просто играли в футбол на спортивной площадке, в этот момент рядом с ними произошел взрыв. Все трое детей в тяжелом состоянии – врачи области борются за жизнь детей.

"Тип снаряда, из которого ударили оккупанты, устанавливается", — отметил глава области.

Напомним, ночью 8 мая РФ нанесла массированный удар по Украине, выпустив 55 ракет и 21 беспилотник. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.

К слову, враг обстрелял объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок. Кроме того, оккупанты нанесли удар по Запорожью и Киевщине.

Харьков
дети
Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов
ранение

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