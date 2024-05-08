В Харькове выросло количество пострадавших
Российские захватчики в среду, 8 мая, совершили обстрел Харькова. Число пострадавших в результате взрыва возросло до 5 человек.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Последствия обстрела Харькова 8 мая
По предварительной информации, пострадали мужчина 55 лет и женщина 80 лет.
Попадание зафиксировано по открытой местности на территории образовательного учреждения.
Есть данные о трех пострадавших детях — мальчиках 13, 14 и 15 лет.
Ребята просто играли в футбол на спортивной площадке, в этот момент рядом с ними произошел взрыв. Все трое детей в тяжелом состоянии – врачи области борются за жизнь детей.
"Тип снаряда, из которого ударили оккупанты, устанавливается", — отметил глава области.
Напомним, ночью 8 мая РФ нанесла массированный удар по Украине, выпустив 55 ракет и 21 беспилотник. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях.
К слову, враг обстрелял объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок. Кроме того, оккупанты нанесли удар по Запорожью и Киевщине.
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