У Харкові зросла кількість постраждалих

Швидка допомога на місці атаки. Ілюстративне фото: Суспільне Харків

Російські загарбники в середу, 8 травня, здійснили обстріл Харкова. Кількість постраждалих внаслідок вибуху зросла до 5 людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Харкова 8 травня

За попередньою інформацією, постраждали також чоловік 55 років та жінка 80 років.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи.

Є дані про трьох постраждалих дітей — хлопчики 13, 14 та 15 років.

Хлопці просто грали у футбол на спортивному майданчику, в цей момент поряд з ними стався вибух. Усі троє дітей у тяжкому стані — лікарі області борються за життя дітей.

"Тип снаряду, з якого вдарили окупанти, встановлюються", — зазначив очільник області.

Нагадаємо, уночі 8 травня РФ завдала масованого удару по Україні, випустивши 55 ракет та 21 безпілотник. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни.

До слова, ворог обстріляв об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина. Крім того, окупанти завдали удару по Запоріжжю та Київщині.