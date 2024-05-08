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У Харкові зросла кількість постраждалих

8 травня 2024 14:43
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові зросла кількість постраждалих
Швидка допомога на місці атаки. Ілюстративне фото: Суспільне Харків
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Російські загарбники в середу, 8 травня, здійснили обстріл Харкова. Кількість постраждалих внаслідок вибуху зросла до 5 людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За попередньою інформацією, постраждали також чоловік 55 років та жінка 80 років.

У Харкові зросла кількість постраждалих - фото 1
Скриншот допису Олега Синєгубова

Влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи. 

Є дані про трьох постраждалих дітей — хлопчики 13, 14 та 15 років. 

Хлопці просто грали у футбол на спортивному майданчику, в цей момент поряд з ними стався вибух. Усі троє дітей у тяжкому стані — лікарі області борються за життя дітей. 

"Тип снаряду, з якого вдарили окупанти,  встановлюються", — зазначив очільник області. 

Нагадаємо, уночі 8 травня РФ завдала масованого удару по Україні, випустивши 55 ракет та 21 безпілотник. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни.

До слова, ворог обстріляв об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина. Крім того, окупанти завдали удару по Запоріжжю та Київщині.

Харків
діти
Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов
поранення

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