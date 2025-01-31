Суд в Харькове назначил штраф пенсионеру за драку

Молоток судьи. Фото: Freepik

В Харькове суд признал виновным пенсионера, который избил другого мужчину во время ссоры. Ему назначили штраф за нападение на человека.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Опендатабот.

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В материалах суда говорится, что инцидент произошел в Купянске 2 января. Обвиняемый мужчина, нанес потерпевшему два удара кулаком - в область глаза и носа. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные травмы были классифицированы, как легкие телесные повреждения.

Обвиняемый в суде полностью признал свою вину и согласился на упрощенное рассмотрение дела без проведения судебного заседания. Потерпевший также подтвердил свое согласие на такой формат рассмотрения.

Суд постановил признать пенсионера виновным по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное легкое телесное повреждение") и назначить ему штраф в размере 510 гривен (30 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Судья учел, что обвиняемый ранее не судим, является пенсионером, не состоит на учете у психиатра или нарколога, а также искренне раскаялся в содеянном. Приговор может быть обжалован в Харьковский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его провозглашения. Если апелляционная жалоба не будет подана, приговор вступит в законную силу по истечении этого срока.

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