Суд у Харкові призначив штраф пенсіонеру за бійку

Молоток судді. Фото: Freepik

У Харкові суд визнав винним пенсіонера, який побив іншого чоловіка під час сварки. Йому призначили штраф за напад на людину.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Опендатабот.

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У матеріалах суду йдеться, що інцидент трапився у Куп'янську 2 січня. Обвинувачений чоловік завдав потерпілому два удари кулаком в область ока та носа. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, отримані травми були класифіковані як легкі тілесні ушкодження.

Обвинувачений у суді повністю визнав свою провину та погодився на спрощений розгляд справи без проведення судового засідання. Потерпілий також підтвердив свою згоду на такий формат розгляду.

Суд ухвалив визнати пенсіонера винним за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України ("Умисне легке тілесне ушкодження") та призначити йому штраф у розмірі 510 гривень (30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Суддя врахував, що обвинувачений раніше не судимий, є пенсіонером, не перебуває на обліку в психіатра чи нарколога, а також щиро розкаявся у скоєному. Вирок може бути оскаржений у Харківському апеляційному суді протягом 30 днів із дня його проголошення. Якщо апеляційна скарга не буде подана, вирок набуде законної сили після закінчення цього строку.

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