РФ атаковала Купянск, горели квартиры — фото последствий

Пожар в доме. Фото: Харьковская ОГА

Российские войска за минувшие сутки трижды атаковали город Купянск Харьковской области. Во время последнего обстрела сегодня утром в одной из многоэтажек горела квартира.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов в Telegram в воскресенье, 13 апреля.

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Так, в результате утреннего обстрела Купянска горела квартира на девятом этаже девятиэтажного жилого дома на площади 70 квадратных метров.

Пожар в доме. Фото: Харьковская ОГА

Также враг атаковал город вчера утром — поврежден дом, во дворе обнаружен неразорвавшийся боеприпас.

Пожар в доме. Фото: Харьковская ОГА

Кроме того, Купянск подвергся атаке в 18:40: там разрушен дом, пострадали 73-летняя женщина, 26-летний мужчина, 25-летняя женщина и 52-летняя женщина. Из-под завалов спасатели деблокировали 35-летнего мужчину, его госпитализировали.

Скриншот поста Синегубова

Скриншот поста Синегубова

Напомним, ночью враг атаковал Украину дронами. ПВО сбила 43 российских беспилотников в небе над областями.

А на фронте за сутки произошло 120 боевых столкновений. В Генштабе сообщили ситуацию на направлениях.