РФ атакувала Куп'янськ, горіли квартири — фото наслідків

Пожежа в будинку. Фото: Харківська ОВА

Російські війська за минулу добу тричі атакували місто Куп'янськ Харківської області. Під час останнього обстрілу сьогодні вранці в одній з багатоповерхівок горіла квартира.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram у неділю, 13 квітня.

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Так, внаслідок ранкового обстрілу Куп'янська горіла квартира на дев'ятому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на площі 70 квадратних метрів.

Пожежа в будинку. Фото: Харківська ОВА

Також ворог атакував місто вчора вранці — пошкоджено будинок, на подвірʼї виявлено нерозірваний боєприпас.

Пожежа в будинку. Фото: Харківська ОВА

Крім того, Куп'янськ зазнав атаки о 18:40: там зруйновано будинок, постраждали 73-річна жінка, 26-річний чоловік, 25-річна жінка та 52-річна жінка. З-під завалів рятувальники деблокували 35-річного чоловіка, його ушпиталили.

Скриншот допису Синєгубова

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, вночі ворог атакував Україну дронами. ППО збила 43 російських безпілотників в небі над областями.

А на фронті за добу відбулося 120 бойових зіткнень. У Генштабі повідомили ситуацію на напрямках.