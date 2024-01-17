В Купянске спасатели нашли тело погибшего после тушения пожара в доме

Пожарный борется с огнем. Фото: ГСЧС

Сегодня, 17 января, в Купянске спасатели получили сообщение о пожаре в частном доме в городе Купянск. Прибыв на место происшествия, два оперативных подразделения обнаружили, что в одной из комнат загорелись домашние вещи.

Об этом рассказали в ГСЧС, сообщает "Думка".

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Пожарные рассказали, что площадь пожара составляла 4 кв. Внутри дома они обнаружили тело погибшего мужчины. Спасатели локализовали огонь в 10.57, а в 11.15 уже полностью ликвидировали пожар.

Спасатели добавили, что, скорее всего, причиной возгорания стало неосторожное обращение погибшего мужчины с огнем.

Помещение дома после пожара. Фото: ГСЧС

Пожарные автомобили на месте происшествия. Фото: ГСЧС

Ранее мы сообщали, что во вторник, 16 января, в Самборе Львовской области вспыхнул пожар в одноэтажном деревянном жилом доме. Спасателям удалось спасти одного человека, впрочем, двое — дедушка и внучка — погибли.

Напомним, что в течение суток в Одесской области произошло сразу два пожара в жилых домах. К сожалению, во время обоих погибли люди.