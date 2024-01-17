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У Куп’янську рятувальники знайшли тіло загиблого під гасіння пожежі в будинку

17 січня 2024 13:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Куп’янську рятувальники знайшли тіло загиблого під гасіння пожежі в будинку
Пожежник бореться з вогнем. Фото: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сьогодні, 17 січня, у Куп'янську рятувальники отримали повідомлення про пожежу в приватному будинку в місті Куп’янськ. Прибувши на місце події, два оперативні підрозділи виявили, що в одній з кімнат загорілися домашні речі.

Про це розповіли у ДСНС, повідомляє "Думка"

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Вогнеборці розповіли, що площа пожежі становила 4 кв.м. Усередині будинку вони виявили тіло загиблого чоловіка. Рятувальники локалізували вогонь о 10:57, а об 11:15 вже повністю ліквідували пожежу.

Рятувальники додали, що скоріш за все причиною загоряння стало необережне поводження загиблого чоловіка з вогнем.

пожежа
Приміщення будівлі після пожежі. Фото: ДСНС
пожежа
Пожежні автомобілі на місці події. Фото: ДСНС

Раніше ми повідомляли, що у вівторок, 16 січня, у Самборі на Львівщині спалахнула пожежа в одноповерховому дерев’яному житловому будинку. Рятувальникам вдалося врятувати одну людину, втім двоє — дідусь та онучка — загинули. 

Нагадаємо, що протягом доби в Одеській області сталося одразу дві пожежі у житлових будинках. На жаль, під час обох загинули люди. 

пожежа
Україна
рятувальники
Куп'янськ
жертва

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