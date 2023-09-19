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В Купянске возросло количество жертв в результате обстрела РФ

19 сентября 2023 18:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Купянске возросло количество жертв в результате обстрела РФ
Правоохранители на месте обстрела Купянска 19 сентября. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Купянске Харьковской области возросло количество жертв в результате российского обстрела. Известно, что шесть человек погибли.

Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

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"По состоянию на сейчас шестеро гражданских погибли в Купянске. Две женщины и четыре мужчины. Это то количество жертв, которое удалось подсчитать на данный момент", — рассказал Болвинов.

По его словам, российские оккупанты обстреляли автомобиль волонтеров, проводивших эвакуацию мирного населения.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области сообщил, что погибших продолжают доставать из реки поблизости и уничтоженных автомобилей. Обстрел произошел около 13:00.

"И, к сожалению, находим еще тела. Поэтому количество жертв будет обновляться", — добавил Болвинов.

Обломки российского оружия в Купянске 19 сентября
Обломки российского оружия. Фото: Сергей Болвинов/Facebook
Обломки российского оружия в Купянске 19 сентября
Обломки российского оружия. Фото: Сергей Болвинов/Facebook
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Пост Болвинова. Фото: скриншот

Напомним, во вторник, 19 сентября, город Купянск Харьковской области подвергся атаке с применением управляемых авиабомб.

Также мы писали, что утром 19 сентября российские оккупанты обстреляли Херсон. Россияне попали в троллейбус, который курсировал по городу, есть погибшие и пострадавшие.

Добавим, в ночь на 19 сентября российские террористы атаковали Львов "шахедами". В результате атаки возник пожар на промышленном складе. Также есть погибший и травмированные.

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