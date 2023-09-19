У Куп'янську зросла кількість жертв внаслідок обстрілу РФ
У Куп'янську Харківської області зросла кількість жертв внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що шість людей загинули.
Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
Обстріл Куп'янська
"Станом на зараз шестеро цивільних загинуло в Куп'янську. Дві жінки та чотири чоловіка. Це та кількість жертв, яку вдалося підрахувати на цей момент", — розповів Болвінов.
За його словами, російські окупанти обстріляли автомобіль волонтерів, що проводили евакуацію мирного населення.
Начальник слідчого управління поліції Харківської області повідомив, що загиблих продовжують діставати з річки поблизу та зі знищених автівок. Обстріл стався близько 13:00.
"І, на жаль, знаходимо ще тіла. Тому кількість жертв буде оновлюватися", — додав Болвінов.
Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, місто Куп'янськ Харківської області зазнало атаки із застосуванням керованих авіабомб.
Також ми писали, що вранці 19 вересня російські окупанти обстріляли Херсон. Росіяни влучили у тролейбус, який курсував містом, є загиблі та постраждалі.
Додамо, у ніч проти 19 вересня російські терористи атакували Львів "шахедами". Внаслідок атаки виникла пожежа на промисловому складі. Також є загиблий та травмовані.