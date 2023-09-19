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У Куп'янську зросла кількість жертв внаслідок обстрілу РФ

19 вересня 2023 18:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Куп'янську зросла кількість жертв внаслідок обстрілу РФ
Правоохоронці на місці обстрілу Куп'янська 19 вересня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Куп'янську Харківської області зросла кількість жертв внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що шість людей загинули.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

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"Станом на зараз шестеро цивільних загинуло в Куп'янську. Дві жінки та чотири чоловіка. Це та кількість жертв, яку вдалося підрахувати на цей момент", — розповів Болвінов.

За його словами, російські окупанти обстріляли автомобіль волонтерів, що проводили евакуацію мирного населення.

Начальник слідчого управління поліції Харківської області повідомив, що загиблих продовжують діставати з річки поблизу та зі знищених автівок. Обстріл стався близько 13:00.

"І, на жаль, знаходимо ще тіла. Тому кількість жертв буде оновлюватися", — додав Болвінов.

Уламки російської зброї в Куп'янську 19 вересня
Уламки російської зброї. Фото: Сергій Болвінов/Facebook
Уламки російської зброї в Куп'янську 19 вересня
Уламки російської зброї. Фото: Сергій Болвінов/Facebook
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Допис Болвінова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, місто Куп'янськ Харківської області зазнало атаки із застосуванням керованих авіабомб

Також ми писали, що вранці 19 вересня російські окупанти обстріляли Херсон. Росіяни влучили у тролейбус, який курсував містом, є загиблі та постраждалі.

Додамо, у ніч проти 19 вересня російські терористи атакували Львів "шахедами". Внаслідок атаки виникла пожежа на промисловому складі. Також є загиблий та травмовані.

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