У Куп'янську зросла кількість жертв внаслідок обстрілу РФ

Правоохоронці на місці обстрілу Куп'янська 19 вересня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Куп'янську Харківської області зросла кількість жертв внаслідок російського обстрілу. Наразі відомо, що шість людей загинули.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

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"Станом на зараз шестеро цивільних загинуло в Куп'янську. Дві жінки та чотири чоловіка. Це та кількість жертв, яку вдалося підрахувати на цей момент", — розповів Болвінов.

За його словами, російські окупанти обстріляли автомобіль волонтерів, що проводили евакуацію мирного населення.

Начальник слідчого управління поліції Харківської області повідомив, що загиблих продовжують діставати з річки поблизу та зі знищених автівок. Обстріл стався близько 13:00.

"І, на жаль, знаходимо ще тіла. Тому кількість жертв буде оновлюватися", — додав Болвінов.

Уламки російської зброї. Фото: Сергій Болвінов/Facebook

Уламки російської зброї. Фото: Сергій Болвінов/Facebook

Допис Болвінова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, місто Куп'янськ Харківської області зазнало атаки із застосуванням керованих авіабомб.

Також ми писали, що вранці 19 вересня російські окупанти обстріляли Херсон. Росіяни влучили у тролейбус, який курсував містом, є загиблі та постраждалі.

Додамо, у ніч проти 19 вересня російські терористи атакували Львів "шахедами". Внаслідок атаки виникла пожежа на промисловому складі. Також є загиблий та травмовані.