Главная Харьков В больнице Харьковщины умер подросток, пострадавший от атаки РФ

В больнице Харьковщины умер подросток, пострадавший от атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 10:15
В Харькове из-за атаки РФ умер парень из-за атаки РФ
Врачи спасают людей после обстрелов. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В Харькове в больнице умер подросток, который 10 августа этого года получил ранения в результате российской атаки на Купянский район. В течение месяца парень боролся за жизнь вместе с врачами.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 11 сентября, в Telegram.

Читайте также:

На Харьковщине умер подросток, пострадавший от атаки РФ

В больнице Харькова умер 15-летний парень, который 10 августа пострадал в результате российского обстрела в Купянском районе.

По данным главы ОВА, после вражеской атаки в с. Песчаное парня доставили в медучреждение в очень тяжелом состоянии, он был на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В течение месяца врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенку жизнь. К сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми — парень умер.

Атака РФ на Харків
Скриншот сообщения Синегубова/Telegram

Напомним, что в результате атаки РФ на Житомирщину 10 сентября погиб человек.

Также мы сообщали, что есть серьезные последствия после массированной атаки РФ на Львов 10 сентября.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
