В Харькове из-за атаки РФ умер парень из-за атаки РФ

В больнице Харьковщины умер подросток, пострадавший от атаки РФ
В Харькове в больнице умер подросток, который 10 августа этого года получил ранения в результате российской атаки на Купянский район. В течение месяца парень боролся за жизнь вместе с врачами.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 11 сентября, в Telegram.
В больнице Харькова умер 15-летний парень, который 10 августа пострадал в результате российского обстрела в Купянском районе.
По данным главы ОВА, после вражеской атаки в с. Песчаное парня доставили в медучреждение в очень тяжелом состоянии, он был на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
В течение месяца врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенку жизнь. К сожалению, травмы оказались слишком тяжелыми — парень умер.
