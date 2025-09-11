У Харкові через атаку РФ помер хлопець

Лікарі рятують людей після обстрілів. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У Харкові в лікарні помер підліток, який 10 серпня цього року зазнав поранень внаслідок російської атаки на Куп'янський район. Протягом місяця хлопець боровся за життя разом з лікарями.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 11 вересня, в Telegram.

На Харківщині помер підліток, що постраждав від атаки РФ

У лікарні Харкова помер 15-річний хлопець, який 10 серпня постраждав внаслідок російського обстрілу в Куп’янському районі.

За даними очільника ОВА, після ворожої атаки в с. Піщане хлопця доставили до медзакладу в дуже важкому стані, він був на апараті штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Протягом місяця лікарі робили все можливе, щоб урятувати дитині життя. На жаль, травми виявилися надто важкими — хлопець помер.

Скриншот повідомлення Синєгубова/Telegram

