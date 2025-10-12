Мужчина в Лозовой бросил гранату в людей - один человек погиб

Мужчина держит в руке гранату. Иллюстративное фото: Freepik

В пятницу, 10 октября, в Лозовой Харьковской области произошел смертельный инцидент. Пьяный мужчина во время ссоры бросил в людей гранату, за что он теперь будет отвечать.

Об этом на Facebook сообщает полиция Харьковской области.

Что известно об инциденте с гранатой

По данным правоохранителей, происшествие произошло 10 октября в 16:45. В частности, в одном из складских помещений на территории города Лозовая между мужчинами возник конфликт.

"Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал гранату, выдернул чеку и бросил в направлении 39-летнего мужчины и 17-летнего парня. После чего боеприпас сдетонировал", — сказано в сообщении.

После инцидента мужчин доставили в Лозовскую больницу, несовершеннолетнего в больницу в Харькове. Однако 39-летний пострадавший скончался во время оказания медицинской помощи.

Правоохранители прибыли по месту жительства злоумышленника и провели обыск. В ходе этого мероприятия они обнаружили и изъяли гранату и запал к ней. Сейчас изъятое направили на экспертное исследование.

Изъятая граната. Фото: Нацполиция

"По данному факту открыто уголовное производство. Следователи районного отдела полиции под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.2 ст. 15, п.1,5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. По состоянию на сейчас он в больнице под конвоем.

Напомним, 6 октября мы писали, что в Киеве один из водителей бросил боевую гранату "Ф-1" в сторону автобуса, поскольку имел конфликт со своим коллегой и хотел его напугать. За содеянное ему грозит 7 лет тюрьмы.

Также мы писали, что 15 сентября в Киеве сдетонировал боеприпас в квартире. В результате этого погибли два человека, еще один получил ранения.