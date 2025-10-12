Чоловік у Лозовій кинув гранату у людей - один чоловік загинув

Чоловік тримає в руці гранату. Ілюстративне фото: Freepik

У п'ятницю, 10 жовтня, у Лозовій Харківської області стався смертельний інцидент. П'яний чоловік під час сварки кинув в людей гранату, за що він тепер відповідатиме.

Про це на Facebook повідомляє поліція Харківської області.

Що відомо про інцидент з гранатою

За даними правоохоронців, подія сталася 10 жовтня о 16:45. Зокрема, в одному зі складських приміщень на території міста Лозова між чоловіками виник конфлікт.

"Зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, дістав гранату, висмикнув чеку та кинув у напрямку 39-річного чоловіка та 17-річного хлопця. Після чого боєприпас здетонував", — сказано у дописі.

Після інциденту чоловіків доставили до Лозівської лікарні, в неповнолітнього до лікарні у Харкові. Однак 39-річний постраждалий помер під час надання медичної допомоги.

Правоохоронці прибули за місцем мешкання зловмисника та провели обшук. В ході цього заходу вони виявили та вилучили гранату та запал до неї. Наразі вилучене направили на експертне дослідження.

Вилучена граната. Фото: Нацполіція

"За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Слідчі районного відділу поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за п.5 ч.2 ст.115 (умисне вбивство), ч.2 ст. 15, п.1,5 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

У поліції додали, до підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Станом на зараз він у лікарні під конвоєм.

Нагадаємо, 6 жовтня ми писали, що у Києві один із водіїв кинув бойову гранату "Ф-1" у бік автобуса, оскільки мав конфлікт зі своїм колегою і хотів його налякати. За скоєне йому загрожує 7 років тюрми.

Також ми писали, що 15 вересня у Києві здетонував боєприпас в квартирі. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще один отримав поранення.