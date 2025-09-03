Видео
Главная Харьков В Лозовой открыли центр ВПЛ — сколько людей прибывает ежедневно

В Лозовой открыли центр ВПЛ — сколько людей прибывает ежедневно

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 00:44
На Харьковщине открыли центр ВПЛ, который ежедневно принимает около трехсот человек
Вынужденные переселенцы на Харьковщине. Фото: Кадр из видео

Из-за ползучего продвижения и постоянных обстрелов российских оккупантов многим жителям восточных областей приходится покидать собственные дома и получать статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Однако им очень сложно приспосабливаться к новым реалиям, а сами палаточные временные лагеря переносят подальше от фронта.

Журналисты Новини.LIVE побывали в таком лагере в Лозовой на Харьковщине и воочию убедились во всех проблемах вынужденных переселенцев.

Читайте также:

Сколько людей ежедневно принимают в Лозовой

По словам Павла Фролова, председателя ВСК ВРУ по защите прав ВПЛ, с эвакуацией есть проблема из-за большого количества тех, кто хочет уехать.

"Эвакуируются 300-350 человек в день. Все эти люди практически находились в транзитном центре в Павлограде, который был переполнен и не справлялся с наплывом людей. Поэтому сейчас открылся центр в Лазовой", — сказал Фролов.

Сейчас в Лозовой есть 180 койкомест и работает около десяти международных и национальных гуманитарных организаций.

Куда дальше отправляются вынужденные переселенцы

Многим пожилым людям приходится бежать от войны и от того, ужаса, который пришлось пережить из-за российских оккупантов.

"Под завалом я была полностью. Там меня долго-долго откачивали. Говорят, уже, наверное, готова бабулечка. Ну спасли, вызвали скорую помощь", — рассказывает одна из женщин.

Обычно государство предлагает переселенцам ехать как можно дальше - в Одессу, Львов или Винницу.

Ранее в сюжете Новини.LIVE рассказывалось о транзитном хабе в Павлограде. Он напоминает муравейник только без положительной энергетики, отметили наши журналисты.

Также стало известно, что благотворительный фонд "Caritas Spes Lviv Archdiocese" предоставит финансовую поддержку ВПО до 32 тыс. гривен. Уже известно, в каких регионах Украины это будет.

Харьковская область гуманитарная помощь ВПЛ война в Украине ВОТ
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
