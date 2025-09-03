На Харківщині відкрили центр ВПО, який щодня приймає близько трьохсот людей

Вимушені переселенці на Харківщині. Фото: Кадр з відео

Через повзуче просування та постійні обстріли російських окупантів багатьом мешканцям східних областей доводиться покидати власні оселі і отримувати статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Проте їм дуже складно пристосовуватись до нових реалій, а самі наметові тимчасові табори переносять подалі від фронту.

Журналісти Новини.LIVE побували в такому таборі у Лозовій на Харківщині й на власні очі переконались у всіх проблемах вимушених переселенців.

Реклама

Читайте також:

Скільки людей щодня приймають у Лозовій

За словами Павла Фролова, голови ТСК ВРУ із захисту прав ВПО, з евакуацією є проблема через багату кількість тих, хто хоче виїхати.

"Евакуюються 300-350 осіб на день. Всі ці люди практично перебували в транзитному центрі в Павлограді, який був переповнений і не справлявся з напливом людей. Тому зараз відкрився центр Лазовій", — сказав Фролов.

Зараз у лозовій є 180 ліжкомісць і працює близька десяти міжнародних та національних гуманітарних організацій.

Куди далі рушають вимушені переселенці

Багатьом людям похилого віку доводиться тікати від війни та від того, жахіття, яке довелось пережити через російських окупантів.

"Под завалом я была полностью. Там меня долго-долго откачивали. Говорят, уже, наверное, готова бабулечка. Ну спасли, вызвали скорую помощь", — розповідає одна з жінок.

Зазвичай держава пропонує переселенцям їхати якомога далі — до Одеси, Львова чи Вінниці.

Раніше в сюжеті Новини.LIVE розповідалось про транзитний хаб у Павлограді. Він нагадує мурашник тільки без позитивної енергетики, зазначили наші журналісти.

Також стало відомо, що благодійний фонд "Caritas Spes Lviv Archdiocese" надасть фінансову підтримку ВПО до 32 тис. гривень. Вже відомо, в яких регіонах України це буде.