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В метро Харькова поймали мужчину, который обвиняется в наркопреступлении

18 декабря 2023 11:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Полиция Харькова задержала преступника в метро - что известно
Полиция задерживает подозреваемого. Фото иллюстративное: pixabay.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Полицейские в харьковском метро на станции "Студенческая" поймали 29-летнего мужчину из Харькова, который был в розыске за наркопреступление. Его передали ведомству, которое его искало.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Задержание преступника в метро

На станции метро "Студенческая" в Харькове, полиция задержала 29-летнего жителя города, разыскиваемого за преступления, связанные с наркотиками. Задержанного передали в учреждение, которое вело его поиск.

ДТП в Харьковской области за сутки

Полиция сообщается, что за последние 24 часа в Харьковской области случилось 14 ДТП, в результате которых 9 человек получили ранения, а один скончался.

Также полиция задержала двух водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии.

Куда сообщать в случая преступления в Харьковской области

Полиция сообщается, что для сообщений о преступлениях или инцидентах можно звонить на горячую линию "102", обращаться в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Харьковской области по номеру 0503022044 или использовать чат-бот.

Харьков
Происшествия в Харькове. Фото: скриншот

Напомним, что в Одессе правоохранители разоблачили горожанина в транспортировке наркотических веществ. Мужчина отправил пирожки с метадоном своему знакомому в следственный изолятор.

Также мы писали, что в Одесской области сотрудники полиции разоблачили наркомана. У мужчины было при себе пять полимерных пакетиков, вероятно с каннабисом.

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