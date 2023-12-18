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У метро Харкова спіймали чоловіка, якого звинувачують у наркозлочині

18 грудня 2023 11:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Поліція Харкова затримала злочинця у метро - що відомо
Поліція затримує підозрюваного. Фото ілюстративне: pixabay.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Поліцейські у харківському метро на станції "Студентська" спіймали 29-річного чоловіка з Харкова, який був у розшуку за наркозлочин. Його передали відомству, яке його шукало.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Затримання злочинця у метро

На станції метро "Студентська" у Харкові поліція затримала 29-річного жителя міста, який розшукується за злочини, пов'язані з наркотиками. Затриманого передали до установи, яка вела його пошук.

ДТП у Харківській області за добу

Поліція повідомляється, що за останні 24 години на Харківщині трапилося 14 ДТП, внаслідок яких 9 осіб отримали поранення, а одна померла.

Також поліція затримала двох водіїв, які керували автомобілем у нетверезому стані.

Куди повідомляти у разі злочину у Харківській області

Поліція повідомляється, що для повідомлень про злочини чи інциденти можна дзвонити на гарячу лінію "102", звертатися до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за номером 0503022044 або використовувати чат-бот.

Харків
Події у Харкові. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Одесі правоохоронці викрили городянина у транспортуванні наркотичних речовин. Чоловік відправив пиріжки з метадоном своєму знайомому до слідчого ізолятора.

Також ми писали, що на Одещині співробітники поліції викрили наркомана. У чоловіка було при собі п'ять полімерних пакетиків, ймовірно, з канабісом.

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