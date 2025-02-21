Ремонт в метро Харькова — на эскалатор потратят 18 млн

Метро в Харькове. Фото: pixabay

На станции метро "Академика Барабашова" в Харькове планируют отремонтировать эскалатор. На это хотят потратить 18 млн грн.

Об этом стало известно на сайте закупок Prozorro.

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Ремонт эскалатора в Харькове за 18 млн грн

На станции "Академика Барабашова" в харьковском метро отремонтируют эскалатор №3. На это планируют потратить 18,17 млн грн.

Тендер на Prozorro. Фото: скриншот

Подрядчик заменит подшипники, бегунки, полуоси и проверит техническое состояние оборудования.

В то же время в общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ) сообщили, что КП "Харьковский метрополитен" давно не проводило отдельных торгов на один эскалатор.

"До полномасштабного вторжения метрополитен ежегодно тратил десятки миллионов гривен на ремонт эскалаторов. В 2019 году подрядчик — ООО "Ваго-Рев" получил 61 млн грн, в 2020 году это же предприятие получило 71 млн грн, в 2021 году ООО "Домир" получило 39 млн грн. С 2022 года ремонт эскалаторов подрядчикам не заказывали", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на закупке асфальтобетона переплатили 410 тыс. грн. Должностному лицу коммунального предприятия "ДЭУ Деснянского района г. Киева" сообщили о подозрении.

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