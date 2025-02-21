Ремонт в метро Харкова — на ескалатор витратять 18 млн

Метро в Харкові. Фото: pixabay

На станції метро Академіка Барабашова у Харкові планують відремонтувати ескалатор. На це хочуть витратити 18 мільйонів гривень.

Про це стало відомо на сайті закупівель Prozorro.

Читайте також:

Ремонт ескалатора у Харкові за 18 млн грн

На станції "Академіка Барабашова" у харківському метро відремонтують ескалатор №3. На це планують витратити 18,17 млн грн.

Тендер на Prozorro. Фото: скриншот

Підрядник замінить підшипники, бігунки, півосі та перевірить технічний стан обладнання.

Водночас у громадській організації "Харківський антикорупційний центр" (ХАЦ) повідомили, що КП "Харківський метрополітен" давно не проводило окремих торгів на один ескалатор.

"До повномасштабного вторгнення метрополітен щороку витрачав десятки мільйонів гривень на ремонт ескалаторів. У 2019 році підрядник — ТОВ "Ваго-Рев" отримав 61 млн грн, в 2020 році це ж підприємство отримало 71 млн грн, в 2021 році ТОВ "Домір" отримало 39 млн грн. З 2022 року ремонт ескалаторів підрядникам не замовляли", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві на закупівлі асфальтобетону переплатили 410 тис. грн. Посадовцю комунального підприємства "ШЕУ Деснянського району м. Києва" повідомили про підозру.

Також ми писали, що київський ТЦК відремонтує їдальню за понад 5 млн грн.