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В Минэнерго рассказали об обесточивании в Харьковской области

24 декабря 2023 12:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минэнерго рассказали об обесточивании в Харьковской области
Ремонт электросети. Фото: Минэнерго
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харьковской области обесточены несколько населенных пунктов в результате непогоды. К тому же из-за российских обстрелов без света остались 293 потребителя.

Об этом сообщает Минэнерго.

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В Минэнерго рассказали, что из-за плохой погоды света нет в пяти населенных пунктах — 202 потребителя.

В результате российских обстрелов сегодня ночью и утром обесточилась линия 110 кВ. В целом из-за боевых действий света нет в 16 289 точках учета.

"Также из-за обстрелов от газовой сети был отключен один потребитель", — говорится в сообщении.

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Пост Минэнерго. Фото: скриншот

Напомним, большинство жителей временно оккупированных территорий Донецкой области не имеют отопления и электроэнергии. Наблюдается дефицит количества работников, а также отсутствие финансовой поддержки.

Также мы писали, что энергетики ДТЭК Энерго завершили капитальный ремонт энергоблока одной из теплоэлектростанций компании. Он в прошлом году получил повреждения в результате российских обстрелов.

Добавим, в ноябре-декабре этого года был зафиксирован высокий уровень потребления электроэнергии. Это привело к износу гидроэлектростанций запасов в водохранилищах.

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