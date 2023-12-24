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У Міненерго розповіли про знеструмлення в Харківській області

24 грудня 2023 12:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Міненерго розповіли про знеструмлення в Харківській області
Ремонт електромережі. Фото: Міненерго
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області знеструмлено декілька населених пунктів внаслідок негоди. До того ж через російські обстріли без світла залишися 293 споживачі.

Про це повідомляє Міненерго.

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Знеструмлення у Харківській області

У Міненерго розповіли, що через погану погоду світла немає у п'яти населених пунктах — 202 споживачі.

Внаслідок російських обстрілів сьогодні вночі та зранку знеструмилася лінія 110 кВ. Загалом через бойові дії світла немає у 16 289 точках обліку. 

"Також через обстріли від газової мережі було відключено одного споживача", — йдеться у повідомленні.

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Допис Міненерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, більшість мешканців тимчасово окупованих територій Донецької області не мають опалення та електроенергії. Спостерігається дефіцит у кількості робітників, а також відсутність фінансової підтримки. 

Також ми писали, що енергетики ДТЕК Енерго завершили капітальний ремонт енергоблока однієї з теплоелектростанцій компанії. Він минулого року зазнав пошкоджень внаслідок російського обстрілу.

Додамо, у листопаді-грудні цього року був зафіксований високий рівень споживання електроенергії. Це призвело до спрацювання гідроелектростанціями запасів у водосховищах.

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