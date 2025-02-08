Взрывы в Харькове 8 февраля — чем ударили россияне

Взрыв. Фото иллюстративное: facebook/TGinfo.pl

В пригороде Харькова взрывы прогремели сейчас 8 февраля. В области звучит сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Харькове и районе жители слышали около 17:10. В области объявили сигнал воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 16:56 8 февраля. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях.

Сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram

Также мы писали, что взрывы раздавались днем 8 февраля и в Херсоне. Тогда в области воздушную тревогу не объявляли.

А в Сумах 8 февраля после атаки российского беспилотника загорелся частный сектор.