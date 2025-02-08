Вибухи у Харкові 8 лютого — чим вдарили росіяни

У передмісті Харкова пролунали сильні вибухи — що відомо
У передмісті Харкова вибухи пролунали зараз 8 лютого. В області звучить сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи під Харковом
Вибухи у Харкові та районі жителі чули близько 17:10. В області оголосили сигнал повітряної тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.
Також ми писали, що вибухи лунали вдень 8 лютого і в Херсоні. Тоді в області повітряну тривогу не оголошували.
А у Сумах 8 лютого після атаки російського безпілотника загорівся приватний сектор.
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