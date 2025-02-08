Вибухи у Харкові 8 лютого — чим вдарили росіяни

Вибух. Фото ілюстративне: facebook/TGinfo.pl

У передмісті Харкова вибухи пролунали зараз 8 лютого. В області звучить сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи під Харковом

Вибухи у Харкові та районі жителі чули близько 17:10. В області оголосили сигнал повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 16:56 8 лютого. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.

Повідомлення Повітряних сил ЗСУ в Telegram

Також ми писали, що вибухи лунали вдень 8 лютого і в Херсоні. Тоді в області повітряну тривогу не оголошували.

А у Сумах 8 лютого після атаки російського безпілотника загорівся приватний сектор.