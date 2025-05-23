Харьковчанин совершил насилие над ребенком - решение суда

Суд принял решение. Иллюстративное фото: depositphotos

В Полтаве судили жителя Харьковской области за совершение насилия над ребенком. Также он распространял детскую порнографию.

Об этом пишет Полтава Today в пятницу, 23 мая.

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Детали дела

Летом 2022 года уроженец Брянска в России, который имеет гражданство Украины, приехал в Полтаву.

Там он изнасиловал 13-летнего мальчика в заброшенном здании гостиницы "Турист" и снял это на телефон. Далее мужчина распространял фотографии среди знакомых в мессенджере Viber.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в совершении насилия над ребенком и распространении детской порнографии. Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы. Также на него наложили дополнительные ограничения — лишили права заниматься деятельностью, связанной с обучением, воспитанием и досугом детей в течение двух лет.

Напомним, в Харькове судили мужчину, который избил незнакомца из-за личной неприязни.

А на Волыни шесть граждан предстали перед судом из-за информирования о деятельности ТЦК и СП.