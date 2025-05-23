Харків'янин здійснив насильство над дитиною — рішення суду

Суд ухвалив рішення. Ілюстративне фото: depositphotos

У Полтаві судили мешканця Харківської області через вчинення насильства над дитиною. Також він поширював дитячу порнографію.

Про це пише Полтава Today у п'ятницю, 23 травня.

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Деталі справи

Влітку 2022 року уродженець Брянська в Росії, який має громадянство України, приїхав до Полтави.

Там він зґвалтував 13-річного хлопчика у покинутій будівлі готелю "Турист" та зняв це на телефон. Далі чоловік поширював фотографії серед знайомих у месенджері Viber.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні насильства над дитиною та розповсюдженні дитячої порнографії. Йому призначили покарання у вигляді 11 років позбавлення волі. Також на нього наклали додаткові обмеження — позбавили права займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням та дозвіллям дітей протягом двох років.

Нагадаємо, у Харкові судили чоловіка, який побив незнайомця через особисту неприязнь.

А на Волині шість громадян постали перед судом через інформування про діяльність ТЦК та СП.