На Харьковщине в целом разоблачили 1000 пособников РФ, - прокуратура

Задержание пособника РФ. Иллюстративное фото: СБУ

В Харьковской области с начала полномасштабного вторжения России обнаружили около 1000 пособников России. В то же время около 400 из них — уже получили приговоры.

Об этом сообщил пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире Ми Україна.

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По словам Чубенко, около 400 предателей получили приговоры, а еще 400 дел направлены в суд и находятся на стадии развития.

"К сожалению, враг привлекает несовершеннолетних активно к выполнению задач по поджогу автомобилей военных и закладке взрывчатки под отделы полиции", — сказал он.

Последний случай — оккупанты привлекли 15-летних подростков: мальчика и девочку. Им помогли изготовить взрывчатку и указали на место, где установить телефон, чтобы все снять на видео.

"Ну и другие случаи поджога автомобилей — около нескольких десятков подозрений несовершеннолетним есть за выполнение задач спецслужб РФ", — добавил представитель прокуратуры.

Напомним, в Украине судили еще шестерых предателей, которые добровольно воевали на стороне России. Им назначили по 15 лет заключения.

Также мы писали, что СБУ за два года разоблачила 93 российские агентурные сети. В их состав входили даже депутаты и действующие военнослужащие.