Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В прокуратуре Харькова назвали число разоблаченных агентов РФ arrow

В прокуратуре Харькова назвали число разоблаченных агентов РФ

26 декабря 2024 14:02
Евгения Брюховецкая - редактор
На Харьковщине в целом разоблачили 1000 пособников РФ, - прокуратура
Задержание пособника РФ. Иллюстративное фото: СБУ
Евгения Брюховецкая - редактор

В Харьковской области с начала полномасштабного вторжения России обнаружили около 1000 пособников России. В то же время около 400 из них — уже получили приговоры.

Об этом сообщил пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире Ми Україна.

Читайте также:

Коллаборанты и предатели

По словам Чубенко, около 400 предателей получили приговоры, а еще 400 дел направлены в суд и находятся на стадии развития.

"К сожалению, враг привлекает несовершеннолетних активно к выполнению задач по поджогу автомобилей военных и закладке взрывчатки под отделы полиции", — сказал он.

Последний случай — оккупанты привлекли 15-летних подростков: мальчика и девочку. Им помогли изготовить взрывчатку и указали на место, где установить телефон, чтобы все снять на видео.

"Ну и другие случаи поджога автомобилей — около нескольких десятков подозрений несовершеннолетним есть за выполнение задач спецслужб РФ", — добавил представитель прокуратуры.

Напомним, в Украине судили еще шестерых предателей, которые добровольно воевали на стороне России. Им назначили по 15 лет заключения.

Также мы писали, что СБУ за два года разоблачила 93 российские агентурные сети. В их состав входили даже депутаты и действующие военнослужащие.

 

Харьковская область прокуратура госизмена Коллаборант война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:01 Карпаты не будут подписывать вингера Шахтера

14:59 Какая ситуация на КПП с Польшей сегодня — детали от ГПСУ

14:57 Одесский экс-военком Борисов пытается бежать за границу

14:55 Войска КНДР несут значительные потери на Курщине — детали от ГУР

14:55 Сырский показал, как ВСУ бьют оккупантов — видео

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:53 Россия усилила обстрелы и попытки закрепиться на Херсонщине

14:31 В Харькове прогнозируют плюсовую температуру — погода на завтра

14:30 Заготовка дров — можно ли срубить растущее за окном дерево

14:30 Доход от 60 тыс. грн в сфере строительства — ТОП-5 вакансий

14:29 Уже не наш — однопартийцы о задержанном одесском політике

15:01 Карпаты не будут подписывать вингера Шахтера

14:59 Какая ситуация на КПП с Польшей сегодня — детали от ГПСУ

14:57 Одесский экс-военком Борисов пытается бежать за границу

14:55 Войска КНДР несут значительные потери на Курщине — детали от ГУР

14:55 Сырский показал, как ВСУ бьют оккупантов — видео

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:53 Россия усилила обстрелы и попытки закрепиться на Херсонщине

14:31 В Харькове прогнозируют плюсовую температуру — погода на завтра

14:30 Заготовка дров — можно ли срубить растущее за окном дерево

14:30 Доход от 60 тыс. грн в сфере строительства — ТОП-5 вакансий

14:29 Уже не наш — однопартийцы о задержанном одесском політике

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

Text

13:00 Попадание дрона по рынку в Никополе — эфир День.LIVE

Text

12:52 Кицак сообщил, сколько украинцев сейчас находятся в ЕС

Text

12:32 Помощь для ВПЛ — нардеп назвал проблему с выплатами

Text

11:40 Нардеп назвал, где хотят хранить данные реестра военных

Text

10:24 Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:20 Снижение мобилизационного возраста — есть ли законопроект в Раде

Text

08:00 Российская атака и авиакатастрофа в Казахстане — эфир Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

25 декабря 2024
Text

23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

Text

18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

25 декабря 2024

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать