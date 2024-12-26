На Харківщині загалом викрили 1000 посібників РФ, — прокуратура

Затримання посібника РФ. Ілюстративне фото: СБУ

У Харківській області від початку повномасштабного вторгнення Росії виявили близько 1000 посібників Росії. Водночас близько 400 з них — вже отримали вироки.

Про це повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко в ефірі Ми Україна.

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За словами Чубенка, близько 400 зрадників отримали вироки, а ще 400 справ направлені до суду і знаходяться на стадії розвитку.

"На жаль, ворог залучає неповнолітніх активно до виконання завдань щодо підпалу автівок військових та закладання вибухівки під відділи поліції", — сказав він.

Останній випадок — окупанти залучили 15-річних підлітків: хлопчика та дівчинку. Їм допомогли виготовити вибухівку та вказали на місце, де встановити телефон, аби все зняти на відео.

"Ну і інші випадки підпалу автівок — біля декількох десятків підозр неповнолітнім є за виконання завдань спецслужб РФ", — додав речник прокуратури.

Нагадаємо, в Україні судили ще шістьох зрадників, які добровільно воювали на боці Росії. Їм призначили по 15 років ув'язнення.

Також ми писали, що СБУ за два роки викрила 93 російські агентурні мережі. До їхнього складу входили навіть депутати та чинні військовослужбовці.