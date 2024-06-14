Липцы являются стратегической высотой для России в Харьковской области — военный

В Силах обороны рассказали, для чего Россия пытается захватить Липцы под Харьковом
Российская армия хочет захватить поселок Липцы Харьковской области, поскольку это удобная высота для ударов по Харькову. Силам обороны удается сдержать наступление врага и отразить атаки.
Об этом сообщил начальник разведки 3-го батальона оперативного назначения бригады Спартан "Баракуда" в эфире телеканала "Киев" в пятницу, 14 июня.
Россияне хотят закрепиться на трассе Липцы-Харьков
По словам военного, враг сосредотачивает свою активность на направлении поселка Липцы.
"Штурмует маленькими группами и пытается закрепиться. Но мы истощаем его потенциал, не даем закрепиться, уничтожаем в местах накопления, выслеживаем логистику", — сказал он.
"Баракуда" отметил, что россияне атакуют Липцы, поскольку это удобная высота для них. Оккупанты хотят закрепиться на трассе Липцы-Харьков, чтобы улучшить логистику.
"Враг привлекает пехоту, пытается закрепиться на позициях. Большую технику оккупанты не привлекают, потому что она сразу уничтожается", — подытожил он.
Напомним, представитель НАТО заявил, что в мае российские захватчики теряли по 1000 военных ежедневно во время наступления в Харьковской области . Он назвал количество погибших россиян "астрономической цифрой".
Добавим, что добиться успехов в Харьковской области украинским бойцам удалось также благодаря пакету помощи от США , а разрешение Украине бить американским оружием по территории России позволило уменьшить на 16% площадь безопасного пространства страны-агрессора .
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