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В Силах обороны рассказали, для чего Россия пытается захватить Липцы под Харьковом

14 июня 2024 09:21
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Липцы являются стратегической высотой для России в Харьковской области — военный
ВСУ отражают атаку российских войск. Фото: Владимир Зеленский/Telegram
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Российская армия хочет захватить поселок Липцы Харьковской области, поскольку это удобная высота для ударов по Харькову. Силам обороны удается сдержать наступление врага и отразить атаки.

Об этом сообщил начальник разведки 3-го батальона оперативного назначения бригады Спартан "Баракуда" в эфире телеканала "Киев" в пятницу, 14 июня.

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Россияне хотят закрепиться на трассе Липцы-Харьков

По словам военного, враг сосредотачивает свою активность на направлении поселка Липцы.

"Штурмует маленькими группами и пытается закрепиться. Но мы истощаем его потенциал, не даем закрепиться, уничтожаем в местах накопления, выслеживаем логистику", — сказал он.

Липцы Харьковская область
Липцы, Харьковская область. Фото: скриншот

"Баракуда" отметил, что россияне атакуют Липцы, поскольку это удобная высота для них. Оккупанты хотят закрепиться на трассе Липцы-Харьков, чтобы улучшить логистику.

"Враг привлекает пехоту, пытается закрепиться на позициях. Большую технику оккупанты не привлекают, потому что она сразу уничтожается", — подытожил он.

Напомним, представитель НАТО заявил, что в мае российские захватчики теряли по 1000 военных ежедневно во время наступления в Харьковской области . Он назвал количество погибших россиян "астрономической цифрой".

Добавим, что добиться успехов в Харьковской области украинским бойцам удалось также благодаря пакету помощи от США , а разрешение Украине бить американским оружием по территории России позволило уменьшить на 16% площадь безопасного пространства страны-агрессора .

оккупанты
Харьковская область
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ВСУ

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