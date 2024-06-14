Липцы являются стратегической высотой для России в Харьковской области — военный

ВСУ отражают атаку российских войск. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Российская армия хочет захватить поселок Липцы Харьковской области, поскольку это удобная высота для ударов по Харькову. Силам обороны удается сдержать наступление врага и отразить атаки.

Об этом сообщил начальник разведки 3-го батальона оперативного назначения бригады Спартан "Баракуда" в эфире телеканала "Киев" в пятницу, 14 июня.

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Россияне хотят закрепиться на трассе Липцы-Харьков

По словам военного, враг сосредотачивает свою активность на направлении поселка Липцы.

"Штурмует маленькими группами и пытается закрепиться. Но мы истощаем его потенциал, не даем закрепиться, уничтожаем в местах накопления, выслеживаем логистику", — сказал он.

Липцы, Харьковская область. Фото: скриншот

"Баракуда" отметил, что россияне атакуют Липцы, поскольку это удобная высота для них. Оккупанты хотят закрепиться на трассе Липцы-Харьков, чтобы улучшить логистику.

"Враг привлекает пехоту, пытается закрепиться на позициях. Большую технику оккупанты не привлекают, потому что она сразу уничтожается", — подытожил он.

Напомним, представитель НАТО заявил, что в мае российские захватчики теряли по 1000 военных ежедневно во время наступления в Харьковской области . Он назвал количество погибших россиян "астрономической цифрой".

Добавим, что добиться успехов в Харьковской области украинским бойцам удалось также благодаря пакету помощи от США , а разрешение Украине бить американским оружием по территории России позволило уменьшить на 16% площадь безопасного пространства страны-агрессора .