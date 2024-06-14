Липці є стратегічною висотою для Росії на Харківщині — військовий

ЗСУ відбивають атаку російських військ. Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Російська армія хоче захопити селище Липці Харківської області, оскільки це зручна висота для ударів по Харкову. Силам оборони вдається стримати наступ ворога і відбити атаки.

Про це повідомив начальник розвідки 3-го батальйону оперативного призначення бригади Спартан "Баракуда" в етері телеканалу "Київ" у п'ятницю, 14 червня.

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Росіяни хочуть закріпитися на трасі Липці-Харків

За словами військового, ворог зосереджує свою активність на напрямку селища Липці.

"Штурмує маленькими групами й намагається зупинитися. Але ми виснажуємо його потенціал, не даємо закріпитися, знищуємо у містах накопичення, вистежуємо логістику", — сказав він.

Липці, Харківська область. Фото: скриншот

"Баракуда" зазначив, що росіяни атакують Липці, оскільки це зручна висота для них. Окупанти хочуть закріпитися на трасі Липці-Харків, щоб поліпшити логістику.

"Ворог залучає піхоту, намагається нею просочуватися та закріплятися. Велику техніку окупанти не залучають, бо вона одразу знищується", — підсумував він.

Нагадаємо, представник НАТО заявив, що в травні російські загарбники втрачали по 1000 військових щодня під час наступу в Харківській області. Він назвав кількість загиблих росіян "астрономічною цифрою".

Додамо, що досягти успіхів у Харківській області українським бійцям вдалося також завдяки пакету допомоги від США, а дозвіл Україні бити американською зброєю по території Росії дав можливість зменшити на 16% площу безпечного простору країни-агресора.