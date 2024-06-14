Липці є стратегічною висотою для Росії на Харківщині — військовий

У Силах оборони розповіли, для чого Росія намагається захопити Липці під Харковом
Російська армія хоче захопити селище Липці Харківської області, оскільки це зручна висота для ударів по Харкову. Силам оборони вдається стримати наступ ворога і відбити атаки.
Про це повідомив начальник розвідки 3-го батальйону оперативного призначення бригади Спартан "Баракуда" в етері телеканалу "Київ" у п'ятницю, 14 червня.
Росіяни хочуть закріпитися на трасі Липці-Харків
За словами військового, ворог зосереджує свою активність на напрямку селища Липці.
"Штурмує маленькими групами й намагається зупинитися. Але ми виснажуємо його потенціал, не даємо закріпитися, знищуємо у містах накопичення, вистежуємо логістику", — сказав він.
"Баракуда" зазначив, що росіяни атакують Липці, оскільки це зручна висота для них. Окупанти хочуть закріпитися на трасі Липці-Харків, щоб поліпшити логістику.
"Ворог залучає піхоту, намагається нею просочуватися та закріплятися. Велику техніку окупанти не залучають, бо вона одразу знищується", — підсумував він.
Нагадаємо, представник НАТО заявив, що в травні російські загарбники втрачали по 1000 військових щодня під час наступу в Харківській області. Він назвав кількість загиблих росіян "астрономічною цифрою".
Додамо, що досягти успіхів у Харківській області українським бійцям вдалося також завдяки пакету допомоги від США, а дозвіл Україні бити американською зброєю по території Росії дав можливість зменшити на 16% площу безпечного простору країни-агресора.
Читайте Новини.LIVE!