Суд дал 3 года тюрьмы жителю Сумщины за уклонение от призыва

Работник КП "Харьковводоканал". Фото архивное: УНИАН

Ковпаковский районный суд города Сумы признал виновным жителя Ямпольского района в умышленном уклонении от мобилизации. Ему судья назначил ему три года лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Согласно материалам суда, 11 июля 2024 года обвиняемый прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным для военной службы. В тот же день ему вручили повестку с приказом явиться 29 июля для дальнейшей отправки в воинскую часть.

Однако мужчина решил не выполнять свой воинский долг. Он сменил место жительства, переехал в Чугуевский район Харьковской области и 22 июля 2024 года официально устроился на работу на предприятии критической инфраструктуры - Комплекс водоподготовки "Донец" КП "Харьковводоканал".

На рабочем месте он скрыл факт получения повестки и не сообщил руководству о необходимости прибытия в территориальный центр комплектования. В день отправки - 29 июля - уклонист продолжил работать, а на следующий день сообщил военкомат, что он якобы ожидает бронирования.

Впоследствии, 6 сентября, предприятие действительно оформило на него бронь, однако на момент уклонения никаких подтвержденных документов он не имел.

Что решил суд

Суд установил, что мужчина намеренно уклонился от мобилизации, проигнорировав повестку, и использовал трудоустройство для избежания призыва.

Несмотря на то, что обвиняемый признал свою вину, суд не увидел искреннего раскаяния, поскольку он не прилагал усилий для исправления ситуации, не сообщил об уважительных причинах неявки и не пытался выяснить законность своего бронирования до момента возбуждения дела.

С учетом всех обстоятельств, суд вынес приговор по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации) и назначил ему три года лишения свободы без права на испытательный срок.

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