Суд дав 3 роки в'язниці мешканцю Сумщини за ухилення від призову

Працівник КП "Харківводоканал". Фото архівне: УНІАН

Ковпаківський районний суд міста Суми визнав винним мешканця Ямпільського району у навмисному ухиленні від мобілізації. Йому суддя призначив йому три роки позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Згідно з матеріалами суду, 11 липня 2024 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним для військової служби. У той же день йому вручили повістку з наказом з’явитися 29 липня для подальшого відправлення у військову частину.

Однак чоловік вирішив не виконувати свій військовий обов’язок. Він змінив місце проживання, переїхав у Чугуївський район Харківської області та 22 липня 2024 року офіційно влаштувався на роботу на підприємстві критичної інфраструктури – Комплекс водопідготовки "Донець" КП "Харківводоканал".

На робочому місці він приховав факт отримання повістки та не повідомив керівництво про необхідність прибуття до територіального центру комплектування. У день відправлення – 29 липня – ухилянт продовжив працювати, а наступного дня повідомив військкомат, що він нібито очікує на бронювання.

Згодом, 6 вересня, підприємство дійсно оформило на нього бронь, однак на момент ухилення жодних підтверджених документів він не мав.

Що вирішив суд

Суд встановив, що чоловік навмисно ухилився від мобілізації, проігнорувавши повістку, та використовував працевлаштування для уникнення призову.

Попри те, що обвинувачений визнав свою вину, суд не побачив щирого каяття, оскільки він не докладав зусиль для виправлення ситуації, не повідомив про поважні причини неявки та не намагався з’ясувати законність свого бронювання до моменту порушення справи.

З урахуванням усіх обставин, суд виніс вирок за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) та призначив йому три роки позбавлення волі без права на випробувальний термін.

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