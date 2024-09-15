Третья штурмовая бригада эффектно уничтожила оккупантов на Харьковском направлении — видео

В Третьей штурмовой показали эффектные кадры уничтожения оккупантов в Харьковской области
15 сентября 2024 17:16
Уничтожение российских оккупантов в Харьковской области. Фото: скриншот с видео
Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады продолжают эффектно уничтожать российских оккупантов. Они показали, как ликвидировали захватчиков на Харьковском направлении.
Видео опубликовала бригада Telegram в воскресенье, 15 сентября.
Читайте также:
Уничтожение оккупантов на Харьковском направлении
"Серия поражений с фатальной эффективностью от бойцов Третьей штурмовой", — говорится в сообщении.
Бойцам удалось уничтожить еще партию российских окупантов. В результате взрывов их разнесло по кустам.
На видео можно увидеть последние минуты жизни российских захватчиков и их лица за мгновение до взрыва.
Читайте Новини.LIVE!