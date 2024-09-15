Третья штурмовая бригада эффектно уничтожила оккупантов на Харьковском направлении — видео

Уничтожение российских оккупантов в Харьковской области. Фото: скриншот с видео

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады продолжают эффектно уничтожать российских оккупантов. Они показали, как ликвидировали захватчиков на Харьковском направлении.

Видео опубликовала бригада Telegram в воскресенье, 15 сентября.

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Уничтожение оккупантов на Харьковском направлении

"Серия поражений с фатальной эффективностью от бойцов Третьей штурмовой", — говорится в сообщении.

Бойцам удалось уничтожить еще партию российских окупантов. В результате взрывов их разнесло по кустам.

На видео можно увидеть последние минуты жизни российских захватчиков и их лица за мгновение до взрыва.