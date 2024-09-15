Третя штурмова бригада ефектно знищила окупантів на Харківському напрямку — відео

У Третій штурмовій показали ефектні кадри знищення окупантів на Харківщині
15 вересня 2024 17:16
Знищення російських окупантів у Харківській області. Фото: скриншот з відео
Бійці Третьої окремої штурмової бригади продовжують ефектно знищувати російських окупантів. Вони показали, як ліквідовували загарбників на Харківському напрямку.
Відео опублікувала бригада у Telegram у неділю, 15 вересня.
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"Серія уражень з фатальною ефективністю від бійців Третьої штурмової", — йдеться у повідомленні.
Бійцям вдалося знищити ще партію російських окупантів. Внаслідок вибухів їх рознесло по кущах.
На відео можна побачити останні хвилини життя російських загарбників та їхні обличчя за мить до вибуху.
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