Россияне пытались штурмовать позиции 3 ОШБр — военные показали кадры отражения атак

Уничтожение российской техники. Фото: скриншот с видео

Оккупанты попытались штурмовать укрепление Третьей штурмовой бригады. Враг привлек для атак танки, БТР, БМП и МТ-ЛБ. Однако украинским военным удалось отразить атаки врага.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в четверг, 26 сентября.

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Отражение наступления на Харьковщине

Оккупанты пытались штурмовать позиции тремя мерами. Подразделения Третьей штурмовой быстро отреагировав, нанесли удар по колонне с помощью дронов, выведя из строя часть вражеской бронетехники.

В частности, уцелевший танк, пытавшийся прорваться, стал жертвой оперативно догнавших FPV-дронов. В ходе боевых действий были уничтожены еще два танка и БМП, что остановило движение вражеских сил. В то же время те, кто пытался скрыться, были добиты на ходу.

В бригаде отметили, что вся численная техника противника была уничтожена только с помощью беспилотников, а атаки врага были успешно отбиты.

Там добавили, что бойцы подразделений "FATUM", Противотанкового, "Primus", 1-го штурмового, 2-го штурмового, а также "Revenge group" из 1-го механизированного батальона и нашей ББС продолжают эффективно уничтожать противника на Харьковщине.

Напомним, украинские разведчики показали видео, как эффектно уничтожили российскую гаубицу "МСТА-С".

Также бойцы из "Азова" показали настоящие воздушные бои — для уничтожения вражеских беспилотников они применили FPV-дроны.